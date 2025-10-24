Atelier créatif crée ton papier marbré Chartres
Atelier créatif crée ton papier marbré
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-24
Crée ton papier marbré !
Animé par une bibliothécaire. De 8 à 12 ans. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Create your own marbled paper!
German :
Gestalte dein Marmorpapier!
Italiano :
Create la vostra carta marmorizzata!
Espanol :
Crea tu propio papel jaspeado
