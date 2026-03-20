Atelier créatif créer son tableau de visualisation Quincaillerie numérique Guéret
Atelier créatif créer son tableau de visualisation Quincaillerie numérique Guéret mardi 31 mars 2026.
Atelier créatif créer son tableau de visualisation
Quincaillerie numérique 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Atelier Tableau de Visualisation avec Lila Créa.
Envie de faire éclore vos projets et de manifester vos rêves ?
Lila Créa vous propose de découvrir des méthodes, outils de création et sources d’inspiration pour réaliser votre tableau de visualisation un outil puissant pour clarifier vos objectifs et donner vie à vos projets.
Cet atelier est destiné aux adultes. Aucun prérequis artistique nous utiliserons principalement des techniques de collage, simples et créatives.
Matériel fourni.
Vous pouvez également apporter vos magazines à découper ou votre matériel personnel si vous le souhaitez.
Réservation obligatoire 07 67 20 50 11.
Venez partager un moment créatif et convivial pour imaginer et construire vos futurs projets. .
Quincaillerie numérique 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 20 50 11
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English : Atelier créatif créer son tableau de visualisation
L’événement Atelier créatif créer son tableau de visualisation Guéret a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Grand Guéret