Atelier créatif créer son tableau de visualisation Quincaillerie numérique Guéret

Atelier créatif créer son tableau de visualisation

Quincaillerie numérique 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Atelier Tableau de Visualisation avec Lila Créa.

Envie de faire éclore vos projets et de manifester vos rêves ?

Lila Créa vous propose de découvrir des méthodes, outils de création et sources d’inspiration pour réaliser votre tableau de visualisation un outil puissant pour clarifier vos objectifs et donner vie à vos projets.

Cet atelier est destiné aux adultes. Aucun prérequis artistique nous utiliserons principalement des techniques de collage, simples et créatives.

Matériel fourni.

Vous pouvez également apporter vos magazines à découper ou votre matériel personnel si vous le souhaitez.

Réservation obligatoire 07 67 20 50 11.

Venez partager un moment créatif et convivial pour imaginer et construire vos futurs projets. .

Quincaillerie numérique 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 20 50 11

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English : Atelier créatif créer son tableau de visualisation

L’événement Atelier créatif créer son tableau de visualisation Guéret a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Grand Guéret