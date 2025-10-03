Atelier créatif : créez un album souvenirs avec votre animal Maison de l’animal Paris
Atelier créatif : créez un album souvenirs avec votre animal Maison de l’animal Paris vendredi 3 octobre 2025.
Et si vous mettiez en mots et en images vos plus
beaux moments avec votre animal de compagnie ?
Au fil de l’atelier, vous réaliserez un petit livret mêlant dessins et
écritures, inspiré de votre relation avec votre chien, chat, lapin… ou tout
autre compagnon fidèle.
Vous pouvez apporter une photo de votre animal,
ou même venir avec lui : la Maison de l’animal accueille volontiers vos
compagnons.
L’atelier est
animé par Valérie Simon (VAL’ArteSens), praticienne en art-thérapie. L’art-thérapie permet d’exprimer ce que l’on ressent par un autre moyen que le langage. Il n’est pas nécessaire de savoir peindre ou dessiner pour participer à l’atelier.
Tout le matériel est fourni (papiers de différents formats et couleurs, pastel, feutres, ciseaux, colle, etc.).
Un atelier créatif et poétique pour célébrer les liens uniques qui vous unissent à votre compagnon à quatre pattes (ou à grandes oreilles !).
Le vendredi 03 octobre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit
Sur inscription (nombre de places limité) auprès de la Maison de l’animal : animalenville@paris.fr.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-03T17:30:00+02:00
fin : 2025-10-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-03T14:30:00+02:00_2025-10-03T16:00:00+02:00
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr