Atelier créatif : créez un album souvenirs avec votre animal Maison de l’animal Paris vendredi 3 octobre 2025.

Et si vous mettiez en mots et en images vos plus

beaux moments avec votre animal de compagnie ?

Au fil de l’atelier, vous réaliserez un petit livret mêlant dessins et

écritures, inspiré de votre relation avec votre chien, chat, lapin… ou tout

autre compagnon fidèle.

Vous pouvez apporter une photo de votre animal,

ou même venir avec lui : la Maison de l’animal accueille volontiers vos

compagnons.

L’atelier est

animé par Valérie Simon (VAL’ArteSens), praticienne en art-thérapie. L’art-thérapie permet d’exprimer ce que l’on ressent par un autre moyen que le langage. Il n’est pas nécessaire de savoir peindre ou dessiner pour participer à l’atelier.

Tout le matériel est fourni (papiers de différents formats et couleurs, pastel, feutres, ciseaux, colle, etc.).

Un atelier créatif et poétique pour célébrer les liens uniques qui vous unissent à votre compagnon à quatre pattes (ou à grandes oreilles !).

Le vendredi 03 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Sur inscription (nombre de places limité) auprès de la Maison de l’animal : animalenville@paris.fr.

Public adultes.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr