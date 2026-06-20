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Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan

mercredi 21 octobre 2026 · Espace Jean Moulin · Argentan

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace Jean Moulin
Adresse
18 rue du Paty
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Et après ?

Créons la suite de l’œuvre

Atelier créatif

Mêlez écriture, collages et images pour inventer votre propre musée imaginaire sous forme d’un carnet relié.

Dans le cadre du Cinquantenaire André Malraux,

Dès 7 ans, en duo parents-enfants.

Gratuit,sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie

L’événement Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom

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