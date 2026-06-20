Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan
mercredi 21 octobre 2026 · Espace Jean Moulin · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie
Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Et après ?
Créons la suite de l’œuvre
Atelier créatif
Mêlez écriture, collages et images pour inventer votre propre musée imaginaire sous forme d’un carnet relié.
Dans le cadre du Cinquantenaire André Malraux,
Dès 7 ans, en duo parents-enfants.
Gratuit,sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
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English : Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie
L’événement Atelier créatif – « Créons la suite de l’œuvre » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom
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