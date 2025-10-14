Atelier créatif Customisation de vêtement Sablé-sur-Sarthe
Atelier créatif Customisation de vêtement Sablé-sur-Sarthe mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif Customisation de vêtement
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Et si vos vêtements devenaient des pièces uniques ?
Pendant les vacances scolaires, un jour une technique !
À travers sélection “mode” du musée numérique, explorez comment les vêtements révèlent une époque, une personnalité ou une vision du monde. Matières, coupes, couleurs chaque détail devient un langage.
Puis, place à la création ! Après l’observation, à vous d’imaginer: apportez vos vêtements et transformez-les selon vos envies. Peinture, motifs, textures… laissez parler votre créativité pour créer une pièce unique, à votre image. .
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if your clothes became one-of-a-kind pieces?
L’événement Atelier créatif Customisation de vêtement Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
À voir aussi à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
- La Boom des Meufs Sablé-sur-Sarthe 31 mars 2026
- Avril à la Micro-Folie ! Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Musée numérique Collection Auvergne-Rhône-Alpes Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Croisière Apéritive à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026