Atelier créatif Customisation de vêtement

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Et si vos vêtements devenaient des pièces uniques ?

Pendant les vacances scolaires, un jour une technique !

À travers sélection “mode” du musée numérique, explorez comment les vêtements révèlent une époque, une personnalité ou une vision du monde. Matières, coupes, couleurs chaque détail devient un langage.

Puis, place à la création ! Après l’observation, à vous d’imaginer: apportez vos vêtements et transformez-les selon vos envies. Peinture, motifs, textures… laissez parler votre créativité pour créer une pièce unique, à votre image. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

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English :

What if your clothes became one-of-a-kind pieces?

L’événement Atelier créatif Customisation de vêtement Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72