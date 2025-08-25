Atelier créatif customise ton costume Place de l’Hôtel de Ville Saint-Calais

L’association St-Cal’en Fête se joint à l’équipe du Centre Culturel pour préparer des costumes enfants à l’occasion de la prochaine Fête du Chausson aux Pommes.

L’association St-Cal’en Fête se joint à l’équipe du Centre Culturel pour préparer des costumes enfants à l’occasion de la prochaine Fête du Chausson aux Pommes.

Customisation de vêtements et accessoires d’esprit médiéval (bouclier, épée, robe, tunique de chevalier…).

Gratuit

Sur inscriptions (places limitées)

Dès 6 ans .

Place de l’Hôtel de Ville Centre Culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

English :

The St-Cal?en Fête association is joining forces with the Centre Culturel team to prepare children?s costumes for the next Fête du Chausson aux Pommes.

German :

Der Verein St-Cal?en Fête schließt sich dem Team des Kulturzentrums an, um Kinderkostüme für das nächste Chausson aux Pommes-Fest vorzubereiten.

Italiano :

L’associazione St-Cal?en Fête sta unendo le forze con il team del Centre Culturel per preparare i costumi per bambini in occasione della prossima Festa dei fagottini di mele.

Espanol :

La asociación St-Cal?en Fête se une al equipo del Centre Culturel para preparar los disfraces infantiles de la próxima Fiesta de la Bola de Manzana.

