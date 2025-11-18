Atelier créatif : Customise ton marque page ! Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Atelier créatif : Customise ton marque page ! Mercredi 10 décembre, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Sur réservation, à partir du 12 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T16:00:00 – 2025-12-10T17:00:00

Fin : 2025-12-10T16:00:00 – 2025-12-10T17:00:00

Envie de mettre un peu de couleurs dans tes lectures ?

Participe à notre atelier de coloriage de marque-pages et laisse libre cours à ton imagination !

De 5 à 8 ans.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Laisse parler ton imagination et crée un marque-page unique! atelier partage

@ Canva