Atelier créatif: customise ton pot de fleur Riotord

Atelier créatif: customise ton pot de fleur

Ados 20€ matériel compris + collation

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

2026-04-15

de 14h à 16h personnalise un pot de fleur selon tes gouts ! 25€ sur réservation 07 74 36 13 37. Public ado -20€

Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37 grinup43@gmail.com

English :

from 2pm to 4pm personalize a flower pot to your taste! 25? on reservation 07 74 36 13 37. Adolescents -20?

