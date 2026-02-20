Atelier créatif: customise ton pot de fleur Riotord
Atelier créatif: customise ton pot de fleur
Mairie Riotord Haute-Loire
Tarif : 20 EUR
Tarif réduit
Ados 20€ matériel compris + collation
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
2026-04-15
de 14h à 16h personnalise un pot de fleur selon tes gouts ! 25€ sur réservation 07 74 36 13 37. Public ado -20€
Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37 grinup43@gmail.com
English :
from 2pm to 4pm personalize a flower pot to your taste! 25? on reservation 07 74 36 13 37. Adolescents -20?
