Atelier créatif Cyanotype Salle La Hemnota Biscarrosse

Atelier créatif Cyanotype Salle La Hemnota Biscarrosse lundi 20 octobre 2025.

Atelier créatif Cyanotype

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-27

Venez découvrir le procédé cyanotype,une technique d’impression ancienne.

Durant cet atelier, Carole vous accompagnera à travers chaque étape pour créer facilement de superbes cyanotypes en passant par la préparation de l’émulsion, l’enduisage du papier, la composition avec les végétaux et l’exposition sous la lumière UV ou directement au soleil si le temps le permet.

Vous repartirez avec vos propres impressions et de nombreuses connaissances sur cette technique.

Âge adultes et ados (à partir de 12 ans)

Nombre de personnes 10 maximum

Sur réservation .

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

English : Atelier créatif Cyanotype

German : Atelier créatif Cyanotype

Italiano :

Espanol : Atelier créatif Cyanotype

L’événement Atelier créatif Cyanotype Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Grands Lacs