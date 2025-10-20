Atelier créatif Cyanotype Salle La Hemnota Biscarrosse
Atelier créatif Cyanotype
Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-27
2025-10-20 2025-10-27
Venez découvrir le procédé cyanotype,une technique d’impression ancienne.
Durant cet atelier, Carole vous accompagnera à travers chaque étape pour créer facilement de superbes cyanotypes en passant par la préparation de l’émulsion, l’enduisage du papier, la composition avec les végétaux et l’exposition sous la lumière UV ou directement au soleil si le temps le permet.
Vous repartirez avec vos propres impressions et de nombreuses connaissances sur cette technique.
Âge adultes et ados (à partir de 12 ans)
Nombre de personnes 10 maximum
Sur réservation .
Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
