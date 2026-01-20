Atelier créatif Dans l’atelier de Mathurin Méheut Milmarin Ploubazlanec
Atelier créatif Dans l’atelier de Mathurin Méheut
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec
Début : 2026-02-10 10:30:00
fin : 2026-02-10 12:00:00
2026-02-10 2026-02-17 2026-03-03
En famille, découvrez l’univers de Mathurin Méheut, peintre et illustrateur passionné par la mer. Ses œuvres témoignent des métiers, des paysages d’autrefois et de leurs habitants, humains comme animaux ! Inspirés par ses tableaux, créez votre carte postale, souvenir des paysages d’aujourd’hui.
Atelier à destination des enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. .
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34
