Atelier créatif Dans l’atelier de Mathurin Méheut Milmarin Ploubazlanec

Atelier créatif Dans l'atelier de Mathurin Méheut

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d'Armor

2026-02-17 10:30:00

2026-02-17 12:00:00

2026-02-17

En famille, découvrez l’univers de Mathurin Méheut, peintre et illustrateur passionné par la mer. Ses œuvres témoignent des métiers, des paysages d’autrefois et de leurs habitants, humains comme animaux ! Inspirés par ses tableaux, créez votre carte postale, souvenir des paysages d’aujourd’hui.

Atelier à destination des enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 55 49 36

