Atelier créatif d’aquarelle pour enfants Amboise

97 Rue nationale Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : Samedi 2025-10-25 10:00:00
Le samedi 25 octobre 2025 à 10h, les enfants de 6 ans et plus sont invités à participer à un atelier créatif avec l’artiste peintre Kat B Art pour réaliser leur propre cerf à l’aquarelle.
Nombre de places limitées.
Réservation obligatoire. 18  .

97 Rue nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 04 36 72  katb.art@orange.fr

English : Creative watercolour workshop for children

On Saturday, 25 October 2025 at 10 a.m., children aged 6 and over are invited to take part in a creative workshop with artist Kat B Art to paint their own deer in watercolours.

German :

Am Samstag, den 25. Oktober 2025 um 10 Uhr sind Kinder ab 6 Jahren eingeladen, an einem kreativen Workshop mit der Malerin Kat B Art teilzunehmen und ihren eigenen Hirsch mit Wasserfarben zu gestalten.

Italiano :

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 10, i bambini dai 6 anni in su sono invitati a partecipare a un laboratorio creativo con la pittrice Kat B Art per creare il proprio cervo ad acquerello.

Espanol : Taller creativo de acuarela para niños

El sábado 25 de octubre de 2025 a las 10:00 h, los niños mayores de 6 años están invitados a participar en un taller creativo con la pintora Kat B Art para crear su propio ciervo con acuarelas.

