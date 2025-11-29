Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain Quartier Bel-air Port-Lesney
Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain Quartier Bel-air Port-Lesney samedi 29 novembre 2025.
Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain
Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain
Samedi 29 novembre 2025
Créer ensemble, c’est plus drôle venez en famille décorer le parapluie de mamie, les chats et les souris !
Animé par Yves Gravel.
Public enfants à partir de 10 ans et adultes.
De 10h00 à 12h00 à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air.
Inscription obligatoire par email à contact@valdamour.com ou par téléphone au 03.84.37.74.74. .
Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 contact@valdamour.com
English :
German : Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain Port-Lesney a été mis à jour le 2025-10-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR