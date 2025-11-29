Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain Quartier Bel-air Port-Lesney

Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain

Atelier créatif d’automne avec pastel et fusain

Samedi 29 novembre 2025

Créer ensemble, c’est plus drôle venez en famille décorer le parapluie de mamie, les chats et les souris !

Animé par Yves Gravel.

Public enfants à partir de 10 ans et adultes.

De 10h00 à 12h00 à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air.

Inscription obligatoire par email à contact@valdamour.com ou par téléphone au 03.84.37.74.74. .

