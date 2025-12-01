Atelier créatif de décoration de Noël Tout public Maison de Garonne Boé

Atelier créatif de décoration de Noël Tout public

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Atelier manuel de création de décorations de Noël en matériaux naturels et/ou recyclés. Il vous permettra de passer un moment agréable, en famille, tout en œuvrant pour la réduction des déchets et la connexion à la nature. Avec Célia Carbo de l’association Yakaloo.

Manual workshop to create Christmas decorations from natural and/or recycled materials. It’s a fun way to spend time with your family, while helping to reduce waste and reconnect with nature. With Célia Carbo from the Yakaloo association.

