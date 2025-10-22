Atelier créatif de fabrication de guirlandes qui font peur ! Bibliothèque Gutenberg Paris
Atelier créatif de fabrication de guirlandes qui font peur ! Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 22 octobre 2025.
Vous aimez le découpage / collage (de papiers bien entendu) ? Vous aimez les fantômes, sorcières, chats noirs et autres chauves souris (papier, papier) ? Vous n’avez pas froid aux yeux devant des bâtonnets de colle, ciseaux à bout rond et appréciez particulièrement l’enfilage de citrouilles (oui, oui, de papier) ? Alors, cet atelier est pour vous !
Au programme : fantômes de toutes les couleurs, chauves souris de toutes les tailles, sorcières de tous âges, chats de tous genres et citrouilles aux sourires inquiétants… très inquiétants.
A partir de 7 ans. Sur inscription.
Venez lugubrement exprimer votre créativité macabre dans notre atelier effroyable.
Le mercredi 22 octobre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-22T18:00:00+02:00
fin : 2025-10-22T19:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-22T15:00:00+02:00_2025-10-22T16:00:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR