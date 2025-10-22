Atelier créatif de fabrication de guirlandes qui font peur ! Bibliothèque Gutenberg Paris

Atelier créatif de fabrication de guirlandes qui font peur ! Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 22 octobre 2025.

Vous aimez le découpage / collage (de papiers bien entendu) ? Vous aimez les fantômes, sorcières, chats noirs et autres chauves souris (papier, papier) ? Vous n’avez pas froid aux yeux devant des bâtonnets de colle, ciseaux à bout rond et appréciez particulièrement l’enfilage de citrouilles (oui, oui, de papier) ? Alors, cet atelier est pour vous !

Au programme : fantômes de toutes les couleurs, chauves souris de toutes les tailles, sorcières de tous âges, chats de tous genres et citrouilles aux sourires inquiétants… très inquiétants.

A partir de 7 ans. Sur inscription.

Venez lugubrement exprimer votre créativité macabre dans notre atelier effroyable.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR