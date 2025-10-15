Atelier créatif de Fusing Créez un objet en verre fusionné Atelier Ovono Lesneven

Atelier Ovono 15 Place Maréchal Foch Lesneven Finistère

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15 18:30:00

2025-10-15

Cet atelier de fusing est conçu pour vous offrir une expérience ludique et créative. Pas besoin de compétences particulières. Vous choisissez une base en verre prédécoupée, puis vous laissez libre cours à votre imagination en la décorant avec des morceaux de verre coloré, des poudres ou des baguettes de verre. Je réalise ensuite la fusion dans mon four à haute température.

Exemples de créations possibles bijoux, objets décoratifs, décorations de Noël, suspensions et mobiles, tableaux, mélangeurs à boissons, portes-couteaux, coupelles…

L’atelier est accessible en famille à partir de 6 ans (les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte participant). .

Atelier Ovono 15 Place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31

L’événement Atelier créatif de Fusing Créez un objet en verre fusionné Lesneven a été mis à jour le 2025-10-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne