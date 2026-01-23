Atelier créatif de fusing créez vos objets et bijoux en verre fusionné Atelier Ovono Lesneven
Atelier Ovono 15 Place Maréchal Foch Lesneven Finistère
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-25
Lors de cet atelier de fusing, vous pourrez réaliser des objets ou des bijoux avec du verre coloré, à votre rythme, en explorant formes, textures et couleurs.
Laissez libre cours à votre imagination et découvrez le plaisir de créer grâce à cette technique qui permet de fusionner des morceaux de verre à haute température pour créer des objets décoratifs ou utilitaires uniques, ainsi que des bijoux.
– Durée de 30 minutes à 2 heures, selon votre rythme et les créations choisies.
– Tarif à la carte selon les créations choisies à partir de 16€ + réservation 5€ .
Atelier Ovono 15 Place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31
