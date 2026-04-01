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Atelier créatif de fusing créez vos objets et bijoux en verre fusionné Atelier Ovono Lesneven

Atelier créatif de fusing créez vos objets et bijoux en verre fusionné Atelier Ovono Lesneven mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Atelier Ovono

Adresse : 15 Place Maréchal Foch

Ville : 29260 Lesneven

Département : Finistère

Début : 2026-04-22T16:00:00

Fin : 2026-04-22T18:00:00

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lesneven

Atelier créatif de fusing créez vos objets et bijoux en verre fusionné

Atelier Ovono 15 Place Maréchal Foch Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Lors de cet atelier de fusing, vous pourrez réaliser des objets ou des bijoux avec du verre coloré, à votre rythme, en explorant formes, textures et couleurs.

Laissez libre cours à votre imagination et découvrez le plaisir de créer grâce à cette technique qui permet de fusionner des morceaux de verre à haute température pour créer des objets décoratifs ou utilitaires uniques, ainsi que des bijoux.

– Durée de 30 minutes à 2 heures, selon votre rythme et les créations choisies.
– Tarif à la carte selon les créations choisies à partir de 16€ + réservation 5€   .

Atelier Ovono 15 Place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31 

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English : Atelier créatif de fusing créez vos objets et bijoux en verre fusionné

L’événement Atelier créatif de fusing créez vos objets et bijoux en verre fusionné Lesneven a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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