Atelier créatif de fusing Créez votre propre objet en verre fusionné Atelier Ovono Lesneven

Atelier créatif de fusing Créez votre propre objet en verre fusionné Atelier Ovono Lesneven mercredi 20 août 2025.

Atelier créatif de fusing Créez votre propre objet en verre fusionné

Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 10:30:00

fin : 2025-08-20 12:30:00

Date(s) :

2025-08-20

Lors de cet atelier de fusing, vous décorerez un objet de votre choix avec du verre coloré, à votre rythme, en explorant formes, textures et couleurs.

Laissez libre cours à votre imagination et découvrez le plaisir de créer grâce à cette technique qui permet de fusionner des morceaux de verre à haute température pour créer des objets uniques.

Durée De 30 minutes à 2 heures, selon votre rythme et les créations choisies.

L’atelier accessible à tous à partir de 6 ans (les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte participant).

Inscription obligatoire. .

Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif de fusing Créez votre propre objet en verre fusionné Lesneven a été mis à jour le 2025-08-16 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne