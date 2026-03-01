Atelier créatif De la terre à la tomette !

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-13 13:30:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-18 2026-04-20

Réalisez une tomette bicolore en argile auto-durcissante, inspirée des dallages qui ornaient les châteaux de l’époque.

L’art de la terre cuite au Moyen Âge !

Découvrez l’usage de la terre cuite dans l’habitat et la vie quotidienne au Moyen Âge, puis réalisez une tomette bicolore en argile auto-durcissante, inspirée des dallages qui ornaient les châteaux de l’époque.

Une activité créative et lumineuse pour petits et grands !

Durée en continu.

Séquences d’environ 45 min.

Dès 3ans.

Pas de supplément. .

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create a two-tone tomette in self-hardening clay, inspired by the paving stones that adorned the castles of the time.

L’événement Atelier créatif De la terre à la tomette ! Wintzenheim a été mis à jour le 2026-03-01 par Château du Hohlandsbourg