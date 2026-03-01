Atelier créatif De la terre à la tomette ! Wintzenheim
Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-13 13:30:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-18 2026-04-20
L’art de la terre cuite au Moyen Âge !
Découvrez l’usage de la terre cuite dans l’habitat et la vie quotidienne au Moyen Âge, puis réalisez une tomette bicolore en argile auto-durcissante, inspirée des dallages qui ornaient les châteaux de l’époque.
Une activité créative et lumineuse pour petits et grands !
Durée en continu.
Séquences d’environ 45 min.
Dès 3ans.
Pas de supplément. .
Route des Cinq Châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu
English :
Create a two-tone tomette in self-hardening clay, inspired by the paving stones that adorned the castles of the time.
