Atelier créatif de l’automne Bibliothèque Italie Paris jeudi 23 octobre 2025.

Viens créer ta planche de manga avec tes personnages , leur histoire…

Atelier créatif autour du prix des Mordus du Manga
Le jeudi 23 octobre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol  75013 Paris