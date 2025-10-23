Atelier créatif de l’automne Bibliothèque Italie Paris

Atelier créatif de l’automne Bibliothèque Italie Paris jeudi 23 octobre 2025.

Viens créer ta planche de manga avec tes personnages , leur histoire…

Atelier créatif autour du prix des Mordus du Manga

Le jeudi 23 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T13:30:00+02:00

fin : 2025-10-23T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T10:30:00+02:00_2025-10-23T12:00:00+02:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris