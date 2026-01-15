Atelier créatif de l’hiver Maison Eihartzea Bardos

Atelier créatif de l’hiver

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Réalisations autour du thème de l’hiver. Inscription conseillée. .

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr

