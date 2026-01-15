Atelier créatif de l’hiver Maison Eihartzea Bardos
Atelier créatif de l’hiver Maison Eihartzea Bardos mercredi 21 janvier 2026.
Atelier créatif de l’hiver
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Réalisations autour du thème de l’hiver. Inscription conseillée. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif de l’hiver
L’événement Atelier créatif de l’hiver Bardos a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Pays Basque