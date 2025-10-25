Atelier créatif de Nathalie théme Halloween La Malle Enchantée Saint-Junien

La Malle Enchantée 7 Rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne

Plonge dans l’ambiance magique d’Halloween avec l’atelier créatif de Nathalie ! Viens confectionner ton attrape-soleil aux couleurs de la saison, entre citrouilles, fantômes et éclats scintillants. Un moment ludique et plein de bonne humeur t’attend à La Malle Enchantée, à Saint-Junien. L’occasion parfaite de laisser libre cours à ton imagination tout en préparant une jolie décoration à suspendre à la maison.

Atelier ouvert à tous à partir de 6 ans, pour un bel après-midi de créativité et de partage. Places limitées, pense à réserver directement à la boutique ! .

