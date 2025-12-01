Atelier créatif de Noël 6/10 ans La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy

Atelier créatif de Noël 6/10 ans

La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Pendant les vacances scolaires, nous proposons à vos enfants de découvrir le musée accompagnés d’une médiatrice culturelle par le biais d’un atelier créatif pour fabriquer une carte de Noël.

Jauge limitée, réservation obligatoire. .

La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99

