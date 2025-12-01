Atelier créatif de Noël à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières

Atelier créatif de Noël à la Médiathèque d’Eygalières

Mercredi 10 décembre 2025 à 10h. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Participez à un atelier créatif de Noël à la Médiathèque d’Eygalières, mercredi 10 décembre à 10h !Enfants

Organisé par la Médiathèque Charles Galtier à Eygalières



Décoration de photophores, activités créatives et dessins autour de Noël



Pour les enfants à partir de 6 ans



Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque .

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr

English :

Take part in a creative Christmas workshop at the Eygalières Media Library on Wednesday 10 December at 10am!

