Atelier créatif de Noël à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières

Mercredi 10 décembre 2025 à 10h. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Participez à un atelier créatif de Noël à la Médiathèque d’Eygalières, mercredi 10 décembre à 10h !Enfants
Organisé par la Médiathèque Charles Galtier à Eygalières
Décoration de photophores, activités créatives et dessins autour de Noël
Pour les enfants à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque .
Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr
Take part in a creative Christmas workshop at the Eygalières Media Library on Wednesday 10 December at 10am!
