Atelier créatif de noël au foyer rural de Moncey FRIJEP Moncey Moncey

Atelier créatif de noël au foyer rural de Moncey

FRIJEP Moncey 38 rue de la clairière Moncey Doubs

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Création créatif de noël et gouter offert aux enfants

Inscriptions avant le 20 Novembre .

+33 3 81 50 84 89 frijep.moncey@gmail.com

