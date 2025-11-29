Atelier Créatif de Noël au Nid Place de la Mairie Lairoux

Atelier Créatif de Noël au Nid

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Notre toute première animation de Noël à la médiathèque Le Nid ! ✨

Pour lancer cette belle période, on propose aux enfants et à leurs familles un atelier créatif tout en couleur peinture sur petits tableaux ou sur éléments de Noël en plâtre. Un moment simple, amusant et plein de magie pour créer ensemble une déco à rapporter à la maison. ⭐

C’est l’occasion de partager un temps doux en famille et de laisser libre cours à l’imagination des enfants.

On vous attend pour cette première animation de Noël au Nid — un joli moment créatif à vivre ensemble ! .

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 secretariat@lairoux.fr

Christmas Creative Workshop at Le Nid

Kreative Weihnachtswerkstatt im Nid

Laboratorio creativo di Natale a Le Nid

Taller creativo de Navidad en Le Nid

