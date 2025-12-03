Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages Bibliothèque Pamproux

Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages Bibliothèque Pamproux mercredi 3 décembre 2025.

Bibliothèque 2 Rue du Marché Pamproux Deux-Sèvres

Partagez un moment magique en famille en confectionnant de petits cadeaux pour les plus démunis. Petits et grands laisseront libre cours à leur créativité pour offrir du bonheur et de la chaleur à ceux qui en ont besoin. .

Bibliothèque 2 Rue du Marché Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

