Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages Romans

Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages Romans mercredi 17 décembre 2025.

Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages

Salle des fêtes Romans Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Partagez un moment magique en famille en confectionnant de petits cadeaux pour les plus démunis. Petits et grands laisseront libre cours à leur créativité pour offrir du bonheur et de la chaleur à ceux qui en ont besoin. .

Salle des fêtes Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages

German : Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages

Italiano :

Espanol : Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages

L’événement Atelier créatif de Noël avec La Croisée des Villages Romans a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Haut Val De Sèvre