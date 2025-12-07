Atelier créatif de Noël avec l’Atelier Boui Boui Espace du Palais Rouen

Atelier créatif de Noël avec l’Atelier Boui Boui

Espace du Palais 8 Allée Eugène Delacroix Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Venez créer vos jolies miroirs fleuris aux couleurs de Noël et repartez avec !

Vous vous initierez à l’art délicat de la composition florale avec des fleurs issues de fermes florales françaises.

Rendez-vous devant les boutiques Abystyle et Slow Super Marché.

Inscriptions auprès de l’Atelier Boui Boui

Il reste des places pour les créneaux de

11h30 12h30 et 16h30

Atelier accessible aux enfants accompagnés d’un adulte à partir de 6 ans .

Contact@latelierbouiboui.com

