Atelier créatif de Noël avec l’Atelier Boui Boui Espace du Palais Rouen
Espace du Palais 8 Allée Eugène Delacroix Rouen Seine-Maritime
Venez créer vos jolies miroirs fleuris aux couleurs de Noël et repartez avec !
Vous vous initierez à l’art délicat de la composition florale avec des fleurs issues de fermes florales françaises.
Rendez-vous devant les boutiques Abystyle et Slow Super Marché.
Inscriptions auprès de l’Atelier Boui Boui
Il reste des places pour les créneaux de
11h30 12h30 et 16h30
Atelier accessible aux enfants accompagnés d’un adulte à partir de 6 ans .
Espace du Palais 8 Allée Eugène Delacroix Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Contact@latelierbouiboui.com
