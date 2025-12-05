Atelier créatif de noël

Place Yan du Gouf Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Laissez libre court à votre imagination en confectionnant une suspension de Noël en forme de croissant de lune pour embellir votre intérieur durant les fêtes.

Laissez libre court à votre imagination en confectionnant une suspension de Noël en forme de croissant de lune pour embellir votre intérieur durant les fêtes.

Babette vous accompagnera pas à pas et vous proposera divers éléments décoratifs — mini nœuds colorés, petits paquets cadeaux, guirlandes miniatures ou encore branches de sapin artificielles — afin de personnaliser votre création. .

Place Yan du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Atelier créatif de noël

Give free rein to your imagination by creating a crescent-shaped Christmas hanging to embellish your home during the festive season.

L’événement Atelier créatif de noël Capbreton a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS