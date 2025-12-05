Atelier créatif de noël Capbreton
Atelier créatif de noël Capbreton samedi 20 décembre 2025.
Atelier créatif de noël
Place Yan du Gouf Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Laissez libre court à votre imagination en confectionnant une suspension de Noël en forme de croissant de lune pour embellir votre intérieur durant les fêtes.
Laissez libre court à votre imagination en confectionnant une suspension de Noël en forme de croissant de lune pour embellir votre intérieur durant les fêtes.
Babette vous accompagnera pas à pas et vous proposera divers éléments décoratifs — mini nœuds colorés, petits paquets cadeaux, guirlandes miniatures ou encore branches de sapin artificielles — afin de personnaliser votre création. .
Place Yan du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Atelier créatif de noël
Give free rein to your imagination by creating a crescent-shaped Christmas hanging to embellish your home during the festive season.
L’événement Atelier créatif de noël Capbreton a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS