Atelier créatif de Noël Médiathèque Cherveix-Cubas

Atelier créatif de Noël

Médiathèque 299 route des écoles Cherveix-Cubas Dordogne

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Ateliers créatifs pour les enfants (à partir de 6 ans).

Fabrication d’une boule de Noël à la mediatheque de Cherveix, réservation au 05 53 42 50 52.

Fabrication d’une suspension de Noël à la mediatheque de Cubjac Auvézère Val d’Ans, réservation au 05 53 09 14 42.

Gratuit.

Médiathèque 299 route des écoles Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 50 52 mediatheques@ccilap.fr

