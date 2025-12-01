Atelier créatif de noël place de l’église Chevanceaux
Atelier créatif de noël place de l’église Chevanceaux mercredi 17 décembre 2025.
Atelier créatif de noël
place de l’église Médiathèque Chevanceaux Charente-Maritime
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
2025-12-17
L’Atelier des lutins à la Médiathèque !
Inscrivez vos petits Lutins pour venir fabriquer des objets décoratifs sur le thème… de Noël !
Attention, les places sont limitées.
A partir de 4 ans
place de l’église Médiathèque Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 25 77 mediatheque@chevanceaux.fr
English :
L’Atelier des lutins at the Médiathèque!
Register your little Elves to come and make decorative objects on the theme of… Christmas!
Places are limited.
Ages 4 and up
