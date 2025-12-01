Atelier créatif de noël place de l’église Chevanceaux

Atelier créatif de noël

place de l’église Médiathèque Chevanceaux Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

2025-12-17

L’Atelier des lutins à la Médiathèque !

Inscrivez vos petits Lutins pour venir fabriquer des objets décoratifs sur le thème… de Noël !

Attention, les places sont limitées.

A partir de 4 ans

place de l’église Médiathèque Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 25 77 mediatheque@chevanceaux.fr

English :

L’Atelier des lutins at the Médiathèque!

Register your little Elves to come and make decorative objects on the theme of… Christmas!

Places are limited.

Ages 4 and up

