ATELIER CRÉATIF DE NOËL (ENFANTS) MÉDIATHÈQUE Merville

La Médiathèque de Merville Au fil des mots propose un atelier créatif spécial Noël pour les enfants.

Venez participer au dernier atelier créatif de 2025 organisé par la médiathèque Au fil des Mots à destination des enfants sur la thématique de Noël et repartez avec vos propres créations ! Coupe, colle, crée et repars avec ta décoration pour le sapin ou la table de Noël en décembre. A partir de 7 ans Sur inscription. 0 .

The Médiathèque de Merville Au fil des mots is offering a special Christmas workshop for children.

Die Mediathek von Merville Au fil des mots bietet einen speziellen Kreativ-Workshop Weihnachten für Kinder an.

La biblioteca multimediale di Merville Au fil des mots propone uno speciale laboratorio creativo Natale per bambini .

La biblioteca multimedia de Merville Au fil des mots propone un taller creativo especial Navidad para niños .

