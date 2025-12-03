Atelier créatif de Noël fabrique ton tampon ! Sélestat

Atelier créatif de Noël fabrique ton tampon !

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-10 15:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10

Création d’un tampon décoratif pour personnaliser cartes, étiquettes cadeaux ou papiers colorés et avec des formes de saison. A partir de 6 ans

A l’approche de Noël, l’Evasion propose aux enfants de venir créer leur propre tampon décoratif pour personnaliser cartes, étiquettes cadeaux ou papiers colorés. Avec des formes de saison (sapins, étoiles, flocons, bonhommes de neige…), chaque enfant pourra imaginer et imprimer ses propres motifs, puis repartir avec ses jolies créations de fête. Atelier ludique et accessible, tout est pensé pour que les enfants s’amusent en toute sécurité, tout en développant leur imagination et leur sens artistique. Et en cours de route, un petit goûter sera offert.

Le tarif comprend l’atelier, le goûter et le matériel fourni

8 places par atelier. Les parents sont les bienvenus pour accompagner leurs enfants.

A partir de 6 ans. .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

English :

Create a decorative stamp to personalize cards, gift tags or colored paper with seasonal shapes. Ages 6 and up

German :

Erstellen Sie einen dekorativen Stempel, um Karten, Geschenkanhänger oder Papier bunt und mit Formen der Jahreszeit zu gestalten. Ab 6 Jahren

Italiano :

Create un timbro decorativo per personalizzare biglietti, etichette regalo o carta colorata con forme stagionali. Da 6 anni

Espanol :

Crea un sello decorativo para personalizar tarjetas, etiquetas de regalo o papel de colores con formas de temporada. A partir de 6 años

