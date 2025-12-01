Atelier créatif de Noël Langeac

Atelier créatif de Noël

Début : 2025-12-23 14:15:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Atelier créatif de Noël pour les enfants de 6 à 10 ans, suivi d’un goûter à la médiathèque de Langeac. Places limitées, sur inscription au 04 71 77 23 01.

médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

Creative Christmas workshop for children aged 6 to 10, followed by a snack at the Langeac media library. Places are limited. Please register on 04 71 77 23 01.

