Atelier créatif de Noël Quai Voltaire Langeac
Atelier créatif de Noël Quai Voltaire Langeac mardi 23 décembre 2025.
Atelier créatif de Noël
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 14:15:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Ateliers créatifs de Noël, plongez dans la magie des fêtes avec un atelier spécialement conçu pour les enfants de 6 à 10 ans. Un moment créatif et chaleureux pour préparer les fêtes en s’amusant.
.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
Creative Christmas workshops, immerse yourself in the magic of the festive season with a workshop specially designed for children aged 6 to 10. A warm and creative moment to prepare for the holidays while having fun.
L’événement Atelier créatif de Noël Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier