Atelier créatif de Noël Quai Voltaire Langeac

Atelier créatif de Noël

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:15:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Ateliers créatifs de Noël, plongez dans la magie des fêtes avec un atelier spécialement conçu pour les enfants de 6 à 10 ans. Un moment créatif et chaleureux pour préparer les fêtes en s’amusant.

.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

Creative Christmas workshops, immerse yourself in the magic of the festive season with a workshop specially designed for children aged 6 to 10. A warm and creative moment to prepare for the holidays while having fun.

L’événement Atelier créatif de Noël Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier