ATELIER CRÉATIF DE NOËL Lunel

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault
Tarif : – –
Date(s) 20 décembre 2025 14h30-16h30
Emplacement Musée Médard
Tél 04 67 87 83 95
Email museemedard@ville-lunel.fr
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles
À partir de 7 ans
Le musée invite les plus petits à s’immerger dans la magie de Noël à travers une activité plastique ! Ils pourront imaginer, découper, coller et créer autour de l’univers enchanteur de Noël décorations, cartes ou petites surprises à emporter à la maison. .
71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95 museemedard@ville-lunel.fr
Date(s) December 20, 2025 ? 2:30 pm 4:30 pm
Location: Musée Médard
Tel: 04 67 87 83 95
Email: museemedard@ville-lunel.fr
Free with reservation, subject to availability
Ages 7 and up
