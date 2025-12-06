ATELIER CRÉATIF DE NOËL Lunel

ATELIER CRÉATIF DE NOËL

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Date(s) 20 décembre 2025 14h30-16h30

Emplacement Musée Médard

Tél 04 67 87 83 95

Email museemedard@ville-lunel.fr

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

À partir de 7 ans

Le musée invite les plus petits à s’immerger dans la magie de Noël à travers une activité plastique ! Ils pourront imaginer, découper, coller et créer autour de l’univers enchanteur de Noël décorations, cartes ou petites surprises à emporter à la maison. .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95 museemedard@ville-lunel.fr

English :

Date(s) December 20, 2025 ? 2:30 pm 4:30 pm

Location: Musée Médard

Tel: 04 67 87 83 95

Email: museemedard@ville-lunel.fr

Free with reservation, subject to availability

Ages 7 and up

