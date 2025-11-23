Atelier créatif de Noël – parent enfants La Cale Rennes Mercredi 17 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Venez partager un moment chaleureux en famille et créer ensemble vos propres boules de Noël pour décorer votre maison! Un moment sympa et plein de paillettes pour petits et grands. On vous attend !

Matériel fourni – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T16:30:00.000+01:00

La Cale 18 avenue Jorge Semprún,35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine