Atelier créatif de Noël Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou mercredi 10 décembre 2025.

Atelier créatif de Noël

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Fabrication de décorations de Noël maison !

Comme chaque année, la Médiathèque propose aux petites mains de réaliser des décorations de Noël, fait maison ! Cette année ce sera des portes bougies pour habiller votre table de Noël !

A partir de 6 ans
Sur réservation par mail.

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 27 57 36 

