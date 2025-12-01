Atelier créatif de Noël Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou
Atelier créatif de Noël Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou mercredi 10 décembre 2025.
Atelier créatif de Noël
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Fabrication de décorations de Noël maison !
Comme chaque année, la Médiathèque propose aux petites mains de réaliser des décorations de Noël, fait maison ! Cette année ce sera des portes bougies pour habiller votre table de Noël !
A partir de 6 ans
Sur réservation par mail .
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif de Noël Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-11-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme