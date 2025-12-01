Atelier créatif de Noël Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Atelier créatif de Noël

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Fabrication de décorations de Noël maison !

Comme chaque année, la Médiathèque propose aux petites mains de réaliser des décorations de Noël, fait maison ! Cette année ce sera des portes bougies pour habiller votre table de Noël !

A partir de 6 ans

Sur réservation par mail .

+33 2 96 27 57 36

