Atelier créatif de Noël Médiathèque Pluvigner

Atelier créatif de Noël

Médiathèque 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Noël approche à grands pas ! Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à créer des décorations de Noël avec l’association Les Mamm Gozh.

Une belle occasion de se plonger dans l’ambiance de Noël et de décorer la maison pour les fêtes.

Sur réservation par téléphone ou par mail .

Médiathèque 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 73 62

English : Atelier créatif de Noël

L’événement Atelier créatif de Noël Pluvigner a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon