Atelier créatif de Noël Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Atelier créatif de Noël

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Réalisez vos propres décorations qui illumineront vos fêtes !

Tout public, à partir de 6 ans

Sur inscription. .

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68

English : Atelier créatif de Noël

German : Atelier créatif de Noël

Italiano :

Espanol : Atelier créatif de Noël

L’événement Atelier créatif de Noël Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Grand Dax