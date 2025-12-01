Atelier créatif de Noël Bibliothèque Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier créatif de Noël

Bibliothèque 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Réalisation de petites décorations de Noël et de cartes de fête dans une ambiance chaleureuse.

Atelier ouvert à tous. .

Bibliothèque 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 88 55

English :

L’événement Atelier créatif de Noël Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons