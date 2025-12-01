Atelier créatif de Noël Bibliothèque Sainte-Suzanne-et-Chammes
Atelier créatif de Noël Bibliothèque Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 20 décembre 2025.
Atelier créatif de Noël
Bibliothèque 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Réalisation de petites décorations de Noël et de cartes de fête dans une ambiance chaleureuse.
Atelier ouvert à tous. .
Bibliothèque 1 Rue Jean de Bueil Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 88 55
English :
L’événement Atelier créatif de Noël Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons