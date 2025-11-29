Atelier créatif de Noël sous les étoiles Sélestat
Atelier créatif de Noël sous les étoiles Sélestat samedi 29 novembre 2025.
Atelier créatif de Noël sous les étoiles
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Atelier créatif de Noël en continu avec Valérie Meyer, à partir de 5 ans
Au cours de cet atelier créatif, chaque participant devra réaliser et décorer un Mannele (petit bonhomme) qui tient un joli sapin ! Chaque participant pourra imaginer, puis concevoir le décor qui ira avec le Mannele, ce petit personnage typique de l’Alsace ! Le cadre qui entoure le tableau pourra aussi être personnalisé avec des matériaux naturels ou de récup’.
Atelier en continu animé par Valérie Meyer, principalement destiné aux enfants à partir de 5 ans. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Continuous Christmas creative workshop with Valérie Meyer, ages 5 and up
German :
Fortlaufender weihnachtlicher Kreativworkshop mit Valérie Meyer, ab 5 Jahren
Italiano :
Laboratorio creativo natalizio continuo con Valérie Meyer, dai 5 anni in su
Espanol :
Taller creativo continuo de Navidad con Valérie Meyer, a partir de 5 años
L’événement Atelier créatif de Noël sous les étoiles Sélestat a été mis à jour le 2025-10-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme