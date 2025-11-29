Atelier créatif de Noël sous les étoiles Sélestat

Atelier créatif de Noël sous les étoiles

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Atelier créatif de Noël en continu avec Valérie Meyer, à partir de 5 ans

Au cours de cet atelier créatif, chaque participant devra réaliser et décorer un Mannele (petit bonhomme) qui tient un joli sapin ! Chaque participant pourra imaginer, puis concevoir le décor qui ira avec le Mannele, ce petit personnage typique de l’Alsace ! Le cadre qui entoure le tableau pourra aussi être personnalisé avec des matériaux naturels ou de récup’.

Atelier en continu animé par Valérie Meyer, principalement destiné aux enfants à partir de 5 ans. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Continuous Christmas creative workshop with Valérie Meyer, ages 5 and up

German :

Fortlaufender weihnachtlicher Kreativworkshop mit Valérie Meyer, ab 5 Jahren

Italiano :

Laboratorio creativo natalizio continuo con Valérie Meyer, dai 5 anni in su

Espanol :

Taller creativo continuo de Navidad con Valérie Meyer, a partir de 5 años

