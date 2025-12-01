Atelier Créatif de Noël Thury-Harcourt-le-Hom

Atelier Créatif de Noël

Place de la Gare Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Le QUAI D’HARCOURT vous donne rendez-vous le 10 décembre à partir de 15h00 pour des ateliers créatifs animés par LILI CREA. Pour les enfants de 5 à 10 ans mais.

Place de la Gare Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados

English : Atelier Créatif de Noël

QUAI D’HARCOURT invites you to join us on December 10 from 3:00 pm for creative workshops led by LILI CREA. For children aged 5 to 10.

