Atelier Créatif de Noël Thury-Harcourt-le-Hom
Atelier Créatif de Noël Thury-Harcourt-le-Hom mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Créatif de Noël
Place de la Gare Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Le QUAI D’HARCOURT vous donne rendez-vous le 10 décembre à partir de 15h00 pour des ateliers créatifs animés par LILI CREA. Pour les enfants de 5 à 10 ans mais.
Place de la Gare Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 74 78 89
English : Atelier Créatif de Noël
QUAI D’HARCOURT invites you to join us on December 10 from 3:00 pm for creative workshops led by LILI CREA. For children aged 5 to 10.
