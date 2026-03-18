Atelier créatif de Pâques

Blondefontaine Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Enfants, adolescents et adultes sont invités à Blondefontaine pour confectionner un panier, une boite ou un nid en osier pour rapporter leurs chocolats.

La confection des nids est réservée aux adultes.

Atelier réalisé avec Amandine Loubet, vannière du village.

Inscription obligatoire avant le 30 mars. .

Blondefontaine 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 80 03

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English :

L’événement Atelier créatif de Pâques Blondefontaine a été mis à jour le 2026-03-18 par JUSSEY TOURISME