Atelier créatif de Pâques Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
2026-04-01
Mets toi dans l’ambiance de Pâques !
Décorons ensemble un oeuf et un lapin en plâtre pour enchanter la maison.
Dès 6 ans
Sur inscription par téléphone ou par mail .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
