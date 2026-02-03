Atelier créatif de Paques Gréez-sur-Roc

Atelier créatif de Paques

Salle Adrien Martin Gréez-sur-Roc Sarthe

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Roc Loisirs organise un atelier siccatif sur le thème de Pâques le samedi 28 mars à 15h00 !

Salle Adrien Martin (à côté de l’école) à Gréez sur Roc.

5€ enfant suivie d’un gouter

N’hésitez pas si vous voulez inscrire votre enfant

Réservation au

06 31 34 21 23 06 10 22 28 98 .

Salle Adrien Martin Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 22 28 98

