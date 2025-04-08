ATELIER CRÉATIF DE PÂQUES Mende
ATELIER CRÉATIF DE PÂQUES Mende samedi 4 avril 2026.
ATELIER CRÉATIF DE PÂQUES
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 11:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Réalisation d’un coffre à décorer. Réservé aux enfants à partir de 5 ans.
Entrée libre et gratuite.
Sur inscription obligatoire au 04 66 49 85 62 .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66
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English :
L’événement ATELIER CRÉATIF DE PÂQUES Mende a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mende
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