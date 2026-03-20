Atelier créatif de Pâques Jardins de Coppélia Pennedepie

Atelier créatif de Pâques

Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Atelier créatif et Chasse aux oeufs de Pâques aux Jardins de Coppélia Partez à la recherche des 3 précieux tickets d’or subtilement cachés dans notre parc ainsi que de délicieux chocolats.

L’après-midi enchantée

Un moment magique à partager en famille, en partenariat avec Jeff de Bruges

14h Atelier créatif animé par Atelier Libellule

Les petits artistes créeront leur panier de Pâques et décoreront leur oeuf grâce à la technique colorée et ludique de la peinture marbling. Les enfants repartent avec leurs créations.

(Pour les moins de 4 ans)

Pendant que les enfants profitent de leur moment, notre carte du bar accueille les plus grands.

Découvrez aussi l’Après-midi enchanté (50€), ainsi que la Grande Chasse aux oeufs à 16h (30€), et un Goûter de Pâques .

Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 9 85 60 23 00 hello@jardins-coppelia.com

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English : Atelier créatif de Pâques

Creative workshop and Easter egg hunt at Coppélia Gardens: Go in search of the 3 precious golden tickets subtly hidden in our park, as well as delicious chocolates.

L’événement Atelier créatif de Pâques Pennedepie a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville